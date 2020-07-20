يوميات ونيس وكأنه إمبارح.. الخريطة التلفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

قناة روتانا سينما

عرض فيلم "زي النهارده" الساعة 5:30 مساء، وفيلم "آسف على الإزعاج" الساعة 8 مساء، وفيلم "اللمبي 8 جيجا" الساعة 10 مساء، وفيلم "حبك نار" الساعة 12 منتصف الليل.

قناة سيما

عرض فيلم "الإرهاب والكباب" الساعة 4 مساء، وفيلم "مافيش غير كده" الساعة 7:30 مساء، وفيلم "أقوى من الأيام" الساعة 11 مساء.

قناة MBC2

عرض فيلم Fracture الساعة 3:30 مساء، وفيلم The Ghost Writer الساعة 5:30 مساء، وفيلم The Town الساعة 8 مساء، وفيلم The Gambler الساعة 10 مساء.

المسلسلات التلفزيونية

CBC دراما

عرض مسلسل "هي ودافنشي" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "بدون ذكر أسماء" الساعة 7 مساءً، و"جراند أوتيل" الساعة 8 مساءً، و"كأنه إمبارح" الساعة 9 مساءً، و"حواديت الشانزليزيه" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "النهاية" الساعة 11 مساءً، و"ونوس" الساعة 12 منتصف الليل.

MBC مصر

عرض مسلسل "الكابوس" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "ابن حلال" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "مأمون وشركاه" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "مملكة إبليس" الساعة 9 مساءً.

DMC دراما

عرض مسلسل "أوبرا عايدة" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الساعة 7 مساءً، و"شبر ميّة" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "حلاوة الدنيا" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "أبو العروسة" الجزء الثاني الساعة 10 مساءً، ومسلسل "بـ100 وش" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "رأفت الهجان" الجزء الأول الساعة 12 منتصف الليل.

ON دراما

عرض مسلسل "ساكن قصادي" الجزء الأول الساعة 6 مساءً، ومسلسل "ابن أصول" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "شارع عبدالعزيز" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثالث الساعة 9 مساءً، ومسلسل "الاختيار" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "لأعلى سعر" الساعة 11 مساءً.

البرامج الترفيهية

قناة DMC

عرض برنامج "لعلهم يفقهون" الساعة 4 مساء، وبرنامج "مساء دي إم سي" الساعة 9 مساء، وبرنامج "صاحبة السعادة" الساعة 11 مساء.

قناة MBC مصر

عرض برنامج الحكاية مع عمرو أديب في تمام الساعة 10 مساء.