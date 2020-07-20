المترو: منظومة الشكاوى الحكومية بالمحطات تعمل على راحة المواطنين

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، أن منظومة الشكاوى الحكومية بجميع محطات المترو تعمل بصورة منتظمة، لحل جميع الشكاوى وراحة المواطنين، مشيرة إلى أن هناك إقبالا كبيرا من قبل المواطنين على منظومة الشكاوى الحكومية بمحطات المترو.

وقالت الشركة في بيان لها، إنها تواصل العمل على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات وتعقيم مكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، إضافة إلى التزام الركاب بارتداء الكمامات الطبية لمنع انتشار الفيروس.