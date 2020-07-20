وفاة مدير مستشفى صدر كفر الدوار متأثرا بإصابته بكورونا

أعلنت نقابة الأطباء بالبحيرة، وفاة الدكتور عادل جرجس، مدير مستشفى الصدر بكفر الدوار، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعدما انضم للفوج الثالث بمستشفى العزل بكفر الدوار، وخروجه بعينة تحاليل سلبية، وجرى حجزه بمستشفى صدر دمنهور، وخرج بعد فترة علاج وتوفي داخل مستشفى مبرة كفر الدوار، مساء أمس الأحد.

ونعت نقابة أطباء البحيرة وفاة الدكتور عادل جرجس، مدير مستشفى الصدر بكفر الدوار، وأصدرت بيانًا لنعي الفقيد بتوقيع الدكتور أحمد قطري، الأمين العام، والدكتور أحمد آدم، وكيل النقابة، والدكتور محمد منيسى، نقيب أطباء البحيرة.

وذكرت النقابة، أن الفقيد توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد أثناء قيامه بعمله، ويعتبر أحدث شهداء الطواقم الطبية على خط مواجهة كورونا، وكان الفقيد ضمن المشاركين في الفوج الثالث لمستشفى كفر الدوار العام المخصص لعزل مرضى كورونا.