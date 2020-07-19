شكري: ضم الأراضي الفلسطينية سيؤثر سلبا على حل الدولتين

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، إن الملك عبدالله الثاني ملك الأردن استقبله؛ لكي ينقل إلى جلالته رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث كان لقاءً شاملًا جرى التأكيد مرة أخرى على تطابق الرؤى بين القيادتين السياسيتين.

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني: "نحن على تنسيق يومي وهو يدل على متانة العلاقة بين البلدين من أجل تحقيق المصلحة العربية والحفاظ على مقومات الأمن القومي العربي".

وأردف: "مباحثاتنا تركزت حول القضية الفلسطينية والعمل المشترك لتوضيح المخاطر المرتبطة واحتمال ضم الأراضي الفلسطينية، والأثر السلبي الذي سوف يترتب على ذلك، وعلى مسار السلام وحل الدولتين ومخالفة قواعد الشرعية الدولية وضرورة إيجاد وسيلة استئناف العملية السياسية بما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية على كامل الأراضي المحتلة وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية".