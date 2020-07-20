موسكو: عودة 77 لاجئا سوريا من لبنان إلى وطنهم خلال الــ 24 ساعة الماضية

ذكر المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإقامة اللاجئين السوريين، أن 77 لاجئا منهم 23 امرأة و39 طفلا عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ الحدوديين.

وأضاف المركز الروسي، في بيان، اليوم، أنه لم يتم تسجيل أي عودة للاجئين من أراضي الأردن إلى سوريا عن طريق معبر "نصيب" الحدودي خلال الساعات الأخيرة.

وأشار المركز الروسي، إلى أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري قامت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بتطهير بعض الأراضي والمنشآت من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينتي جاسم والحارة بريف درعا على مساحة 1.9 هكتار، حيث تم اكتشاف وتدمير 35 عبوة ناسفة.