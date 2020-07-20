السعودية: نتطلع لزيارة رئيس الوزراء العراقي في وجهته الأولى

قال وزير الدولة لشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، إن العلاقات السعودية العراقية شهدت نموا في كافة المجالات، مشيرا أن بلاده تتطلع لزيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي أراد أن تكون السعودية وجهته الأولى.

وأوضح الجبير، في تصريحات أوردتها قناة "العربية الحدث"، اليوم، إن لدى السعودية والعراق رغبة مشتركة في تعزيز العلاقة الاستراتيجية، مشيرا إلى أن علاقة البلدين شهدت نموا في كافة المجالات.

وتأتي تصريحات الجبير، بعدما أعلنت وزارة الخارجية السعودية، في وقت سابق اليوم، تأجيل زيارة رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي إلى المملكة، بعد الاتفاق بين البلدين، إلى ما بعد خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى".

وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في بيان رسمي: "تقدر المملكة اختيار رئيس الوزراء العراقي زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه، واحتفاء بهذه الزيارة البالغة الأهمية ورغبة في توفير كل سبل النجاح لها، آثرت قيادتنا الرشيدة، بالتنسيق مع أشقائنا في العراق، تأجيل الزيارة إلى ما بعد خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى".

من جهته، أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، أهمية العراق بالنسبة للمملكة والعكس، مشيرا، في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى"أن العراق يمثل بعدا استراتيجيا هاما للمملكة والعكس؛ لذلك كان طبيعيا أن تحل الرياض محطة أولى في جدول زيارات السيد مصطفى الكاظمي، وقد آثرت قيادة البلدين تأجيلها إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين حفظه الله من المستشفى؛ لمنحها المكانة اللائقة التي تستحقها كزيارة دولة من الطراز الرفيع".

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود دخل صباحا مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض؛ لإجراء بعض الفحوصات، جراء وجود التهاب في المرارة.