مقتل 13 وإصابة 10 آخرين من الأمن في هجمات لطالبان شمال أفغانستان

أعلنت مصادر أمنية أفغانية، مقتل 13 على الأقل من أفراد قوات الأمن، وإصابة 10 آخرين، في هجمات شنتها عناصر لحركة طالبان في إقليم قندوز بشمال البلاد.

وأوضحت المصادر، أن الهجوم وقع في وقت مبكر من صباح اليوم، وتسبب في مقتل 9 على الأقل من أفراد الشرطة، و4 جنود، إلى جانب إصابة 10 آخرين، عندما هاجمت عناصر طالبان، نقاط تفتيش أمنية في مدينة قندوز، فيما تمكنت قوات الأمن، من صد الهجوم بعد اشتباكات استغرقت ثلاث ساعات، حسبما ذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية.

وأضافت المصادر، أن الاشتباكات أوقعت قتلى وجرحى بين صفوف حركة طالبان، إلا أنه لم يتسن بعد تحديد عددهم، فيما لم يصدر بعد تعليق من طالبان بشأن الهجوم.