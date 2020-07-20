إصابة شقيقة الفنانة زينة بنزيف في المخ

تعرضت نسرين رضا شقيقة الفنانة زينة، إلى وعكة صحية حادة، نقلت إثرها إلى أحد المستشفيات، لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت مصادر مقربة من شقيقة زينة، لـ"الوطن"، بحسب التشخيص المبدئي، تعاني "نسرين" من نزيف بالمخ، حيث داهمتها الآلام منذ عدة أيام دون أن تعرف سببًا واضحًا لهذا الألم حتى جرى اكتشاف الأمر بعد زيادة الأعراض، ووضعت "نسرين" تحت الملاحظة في العناية المركزة؛ للاطمئنان عليها.

كانت محكمة جنح العلمين، قضت في شهر يونيو الماضي، بمعاقبة شقيقة الفنانة زينة بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، لإدانتها بالتعدي على موكله، داخل فندق بالساحل الشمالي، مع إلزامها بدفع كفالة 1000 جنيه لوقف تنفيذ الحكم.

كما شمل الحكم معاقبة شقيقها بغرامة قدرها 10 آلاف جنيه، مع إلزام كل منهما بدفع 10 آلاف جنيه وواحد للفنان أحمد عز على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وترجع وقائع القضية لشهر أغسطس الماضي عندما شهد أحد الفنادق بمنطقة الساحل الشمالي بمحافظة مطروح تبادلا للسباب بين الطرفين وقام أحمد عز بتحرير محضر في شرطة السياحة اتهم فيها شقيقة زينة بسبه وقذفه أثناء جلوسه بالفندق وأدلى بأقواله في النيابة آنذاك، وحررت شقيقة زينة أيضا محضرا اتهمت فيه "عز" بالسب والقذف وقدم كلا منهما أدلته للنيابة أثناء التحقيق معهما وأخلت النيابة سبيلهما واستمرت التحقيقات حتى انتهت إلى قرارها.