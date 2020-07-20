روسيا تصنف 6 منظمات أمريكية وأخرى بريطانية غير مرغوب فيها

أصدرت النيابة العامة الروسية، اليوم، قرارا ينص على تصنيف أنشطة 7 منظمات أجنبية غير حكومية، بينها 6 أمريكية و1 بريطانية، غير مرغوب فيها على أراضي روسيا، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت النيابة العامة، في بيان صحفي، إنها اتخذت، نتيجة لدراسة المواد التي حصلت عليها، "قرارا لتصنيف أنشطة 7 منظمات أجنبية غير حكومية غير مرغوب فيها على أراضي روسيا".

وشددت النيابة العامة، على أن "أنشطة هذه المنظمات تمثل تهديدا لأمن روسيا"، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول أسباب قرارها.

وشملت هذه القائمة 6 كيانات أمريكية وهي "المنظمة العالمية للتحقيق في اضطهاد فالون جونج"، "تحالف التحقيق في اضطهاد فالون جونج في الصين"، "المجلس العالمي لإنقاذ أتباع فالون جونج المتعرضين للقمع"، "أصدقاء فالون جونج"، "أطباء ضد النزع القسري للأعضاء"، "جمعية ينابيع التنين البوذية"، إضافة إلى مؤسسة بريطانية وهي "جمعية فالون دافا الأوروبية".

وتعد معظم هذه المنظمات، مرتبطة بحركة فالون جونج أو فالون دافا الدينية، التي نشأت في الصين في التسعينيات من القرن الماضي، وتقوم على عناصر الرياضة التقليدية الصينية تشي كونج والبوذية والطاوية والكونفوشية، والديانة الشعبية الصينية.