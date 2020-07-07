بعد عقوبات بريطانية جديدة ضد روسيا.. الكرملين: سنرد على لندن بالمثل

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنّ الكرملين يأسف لصدور قائمة عقوبات بريطانية جديدة ضد روسيا.

وأكد بيسكوف، أنّ موسكو ستطبق مبدأ المعاملة بالمثل بالحجم والقدر الذي يتوافق مع مصالح روسيا الاتحادية، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضاف ممثل الكرملين: "لا يسعنا إلا أن نعرب عن أسفنا، على مثل هذه الخطوات غير الودية. وبطبيعة الحال، سنتصرف وفق مبدأ المعاملة بالمثل، وسنتخذ القرارات اللازمة بالمثل وبالحجم والقدر الذي يتوافق مع مصالح روسيا".

في وقت سابق، نشرت السلطات البريطانية ما يسمة بـ"قائمة ماجنيتسكي" الخاصة بها، تضمنت عقوبات بحق شخصيات رسمية في النيابة العامة ولجنة التحقيق والقضاء الروسي. ومن بين هذه الشخصيات، ألكسندر باستريكين رئيس لجنة التحقيق في روسيا.