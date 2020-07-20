الاتصالات: إنفاق نصف مليار جنيه لتغطية 36 طريقا قوميا

عقدت لجنة الاتصالات بمجلس النواب، اجتماعا برئاسة النائب أحمد بدوي، لمناقشة الإجراءات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نحو التحول الرقمي.

ومن جانبه، أكد المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أهمية الاتصالات في التحول الرقمي خصوصا في الخدمات الخاصة بالصحة والتعليم والقضاء على الفساد.

وأوضح الجمل إن إتاحة تسجيل المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول مجانا أدى لزيادة عدد المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول بعدد 1.2 مليون محفظة جديدة خلال شهرين، خصوصا بعد إلزام شركات المحمول بوقف طباعة وإصدار كروت الشحن البلاستيكية القابلة للخدش من فئة 50 جنيه وما فوقها.

وأضاف أن عدد المشتركين بخدمات الاتصالات المختلفة من خدمات التليفون المحمول 95.7 مليون مشترك، وخدمات التليفون الأرضي و9.1 مليون مشترك وخدمات الإنترنت الأرضي 7.24 مليون مشترك وخدمات الإنترنت عبر المحمول Mobile Internet 42 مليون مشترك.

وأشار الجمل، إلى أنه تم إنفاق نصف مليار جنيه لتغطية عدد 36 طريق قومي/ استراتيجي، بالإضافة إلى 11 منطقة غير ذي عائد اقتصادي، كما تم تخصيص 1.75 مليار جنيه من صندوق الخدمة الشاملة لتغطية 60 موقعا ما بين منطقة وطريق خلال الفترة القادمة.