الدفع بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مخزن التوفيقية

قال مصدر أمني، إنَّ الحماية المدنية بالقاهرة دفعت بـ6 سيارات إطفاء أخرى للسيطرة على حريق مخزن التوفيقية، ليرتفع بذلك عدد السيارات المشاركة في الإطفاء لـ10 سيارات.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنَّ الحريق نشب في عقار مكوّن من 4 طوابق يستخدم كمخزن كبير لقطع غيار السيارات،، واوضح المصدر بان قوات الحماية المدنية تحاول السيطرة علي الحريق قبل امتداده الي باقي طوابق العقار

وكانت منطقة التوفيقة، شهدت منذ قليل نشوب حريق ضخم في إحدى مخازن قطع غيار السيارات، وتمّ الدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وحصر التلفيات.