السياحة: مئات الشكاوى من مواطنين لم يستردوا قيمة برامج العمرة الملغاة

كشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار أن قطاع السياحة الدينية بالوزارة تلقى مئات الشكاوى من المواطنين الذين تم إلغاء سفرهم للعمرة خلال شهر رجب الماضى بسبب جائحة كورونا وعددهم نحو 15 ألف مواطن وذلك لعدم حصولهم حتى الآن على قيمة البرامج الملغاة التى دفعوها بالكامل، موضحا أن الشكاوى تنوعت ما بين مواطنين لم يستردوا أي مبالغ إلى الآن وآخرين تحصلوا على أجزاء منها إلا أنهم مستاؤون من المهلة التى أعطتهم إياها شركات السياحة لإعطائهم باقى المبلغ.

وأضاف المصدر لـ"الوطن" أن وزارة السياحة تتواصل حاليا مع الجهات السعودية لاسترداد قيمة تأشيرات العمرة الملغاة والعديد من الخدمات الأخرى، موضحا أنه تم توثيق الحساب البنكى بوزارة الخارجية المصرية لنحو 900 شركة سياحة وتم إرسالها لوزارة الحج السعودية لتقوم بتحويل قيمة التأشيرات والخدمات الملغاة فى حسابات الشركات بالبنوك المصرية.

وأشار المصدر إلى أن غالبية الشركات دفعت قيمة البرامج الملغاة لعملائها من حسابتها الخاصة، مشيرا إلى أن وزارة السياحة والآثار ألغت نحو 13 ألف باركود صادر من بوابة العمرة المصرية بالنسبة للرحلات الملغاة وردت قيمتها المقدرة بنحو 800 جنيه بالنسبة للباركود الواحد إلى الشركات السياحية، منوها بوجود اتصالات مستمرة مع غرفة شركات السياحة لسرعة رد كافة مبالغ برامج العمرة الملغاة للمواطنين فى أسرع وقت.

نائب رئيس غرفة السياحة: خاطبنا أكثر من مرة الجهات السعودية لرد قيمة التأشيرات الملغاة

من جهته قال باسل السيسى نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن الشركات لم تتحصل إلى الآن على قيمة تأشيرات العمرة الملغاة والعديد من الخدمات الأخرى من الجهات السعودية رغم المطالبات الكثيرة وتعدد آليات الرد، علاوة عن أن بعض شركات الطيران لم ترد قيمة التذاكر الملغاة حتى الآن، منوها بأن أكثر من 90% من الشركات السياحية ردت كامل أو أجزاء من قيمة البرامج الملغاة للمواطنين من حساباتها الخاصة.