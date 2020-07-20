الأحزاب تحشد الناخبين لانتخابات "الشيوخ".. وتستعد لـ"النواب والمحليات"

بالتزامن مع استعداد الأحزاب لخوض انتخابات مجلس الشيوخ وحشد المواطنين للمشاركة فيها بكثافة، تجهز كوادرها من الشباب والمرأة من خلال برامج تدريبية تمهيداً للدفع بهم في انتخابات مجلس النواب والمجالس المحلية المقبلتين.

وتنتظر الساحة السياسية 3 استحقاقات دستورية أولها انتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها في أغسطس، والثاني انتخابات مجلس النواب المرجح إجراؤها في نوفمبر، والثالث انتخابات المحليات، والتي لم يُحدد موعدها حتى الآن.

وقال المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن الحزب دفع في انتخابات مجلس الشيوخ بـ30 مرشحا، بواقع 6 مرشحين في القائمة الوطنية الموحدة، و24 مرشحا على المقاعد الفردية.

وشملت القائمة الموحدة في الانتخابات 6 مرشحين لحزب الوفد وهم: ياسر الهضيبي عن محافظة القاهرة، وطارق تهامي وأمل رمزي عن محافظة الجيزة، وطارق عبدالعزيز عن محافظة الدقهلية، وحازم الجندي عن محافظة الغربية، والمستشار محمد ضيف الله عن محافظة الإسكندرية.

ودفع الحزب بـ24 مرشحا في الدوائر الفردية وهم: منى مكرم عبيد، وكمال فرانسيس، وخلف عوض ، وشوقي عبدالشافي، وإبراهيم مليجي، ومحمد عبدالسلام، وأسامة عصمت، وعادل محمد علي، ووليد فؤاد، وشاذلي على، وياسر توفيق، وعمر عيسوي، ومحمد كمال، ومحمد ذكي، ومحمد كردي، وأيمن محسب، وأسامة عبدالفتاح، وعبدالناصر عبدالعزيز، ومحمد طلبه، والسيد أحمد، وحنان طلبه، ومحمد منصور، أحمد علي، ونان نصرالله.

وأكد الجندي لـ"الوطن"، أن الحزب يكثف جهوده خلال الفترة المقبلة في التواصل مع المواطنين لمعرفة مطالبهم وحثهم على المشاركة بكثافة في الانتخابات، ومستمر في تدريب وتأهيل كوادره للدفع بهم في انتخابات مجلس النواب والمجالس المحلية.

ونوه إلى أن يجهز للاستحقاقات الانتخابية المقبلة ببدأ لجانه في المحافظات بتلقى طلبات الراغبين في الترشح من الشباب والمرأة لانتخابات مجلس النواب سواء على المقاعد الفردية أو القائمة تمهيداً لعرضها على الحزب لفرزها وانتقاء أفضل العناصر منها.

ومن جانبه، أكد الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، أن الحزب دفع في انتخابات مجلس الشيوخ بـ24 مرشح بواقع 4 مرشحين ضمن القائمة الوطنية الموحدة، و20 مرشح على الدوائر الفردية في 13 محافظة.

وشملت القائمة الموحدة 4 مرشحين لحزب المؤتمر وهم: إيرينى ثابت جورج فى قائمة قطاع القاهرة، وإبراهيم شحاته في قائمة قطاع شرق الدلتا، وهانى عبدالشاهين، واللواء طارق رسلان في قائمة قطاع الصعيد.

وكشف صميدة لـ"الوطن"، عن مرشحي الحزب على المقاعد الفردية وهم علاء الشافعى ومحمد عادل إمام عن محافظة الجيزة، ومحمد عاصى ودعاء سلام عن القليوبية، وجمعة ندا وأحمد الأتربي عن الدقهلية، ومحمد وصفى وكمال شاهين عن الشرقية، ونهلة عبد الونيس عن البحيرة.

ودفع الحزب بمنصور على صالح عن شمال سيناء، ومحمد حجازى عن السويس، وسليمان محمد عبدالعزيز عن بورسعيد، وحسين محمود، وعمرو حسين عن المنيا، وعبداللطيف جمال وخالد حسنى وعلى الوحيلى عن سوهاج، ونبيل بخيت عن قنا، وحسن أمين عن أسوان، وصلاح التونى عن أسيوط.

وأكد صميدة أن الحزب سيعمل على دعم جميع مرشحيه في انتخابات مجلس الشيوخ عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعرض برامجهم الانتخابية على المواطنين، ومستمر في تنفيذ برنامج تدريب وتأهيل الكوادر الحزبية استعداداً لخوض انتخابات مجلس النواب والمحليات المقبلتين.

وبدوره، قال رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية، إن الحزب يسعى ليكون له وجود مشرف بمجلس الشيوخ من خلال نواب يستطيعون تأدية دورهم بكل كفاءة، مشيراً إلى أن القائمة النهائية لمرشحين الحزب مقعدين في القائمة الموحدة، و11 مرشح على المقاعد الفردية في 7 محافظات.

وأضاف السيد لـ"الوطن"، أن الحزب دفع في القائمة بمحمد عزمي وهاني العسال، وفي الدوائر الفردية دفع بالدكتور سمير عبدالفتاح والدكتورة حنان الشاذلي عن القاهرة، والدكتور هشام حسين في الجيزة، وأحمد عبدالمقصود عن كفر الشيخ، وتوفيق محمد عن المنوفية، وهشام حفناوي وحمدي عبدالمحسن عن دمياط، وعبدالرحمن عاطف والدكتور حسام مهنى عن سوهاج، ومحمود زيدان والسيد عبدالنبي عن الغربية.

وأكد أن الحزب ينسق مع الأحزاب الأخرى في الدوائر الانتخابية، وسيعمل على دعم جميع مرشحيه خلال فترة الدعاية الانتخابية من خلال السوشيال ميديا والوجود بين المواطنين مع مراعاة التباعد الاجتماعى والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ونوه إلى أن أمانات الحزب بدأت في تدشين حملة "إنزل شارك" لحشد المواطنين للمشاركة في الانتخابات وتوعيتهم بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، مشيراً إلى أن فتح أبواب اللجان الانتخابية لفترة طويلة تمكن الناخبين من المشاركة دون التعرض لزحام.

وأشار السيد إلى أن الحزب بالتزامن مع خوض انتخابات مجلس الشيوخ يجهز لانتخابات مجلس النواب والمجالس المحلية وفق برنامج يعمل عليه منذ فترة لتدريب الكوادر السياسية من الشباب والمرأة في مختلف المحافظات.

وفي السياق، قال عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع، إن الحزب رغم مشاركته في انتخابات مجلس الشيوخ بـ3 مرشحين في القائمة الوطنية الموحدة التي تضم 11 حزباً ومرشح في الدوائر الفردية إلا أنه يحضر من الآن لانتخابات مجلس النواب والمجالس المحلية الشعبية.

وأضاف مغاوري لـ"الوطن"، أن أن الحزب دفع في القائمة بفريدة النقاش عن محافظة القاهرة، وعمرو عزت عن محافظة الجيزة، وأحمد شعبان عن محافظة الإسكندرية، ودفع في الفردي بمنصور عبدالغني عن دائرة محافظة الشرقية.

وأكد أن النائب سيد عبدالعال رئيس الحزب وجه الأعضاء والقيادات بالبدأ في الحشد لانتخابات مجلس الشيوخ في كل المحافظات من خلال تدشين حملات توعية لحث الناخبين على المشاركة والنزول للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وتابع أن الحزب كلف أمانات المحافظات بالإعداد والتجهيز لانتخابات مجلس النواب من خلال تدريب وتأهيل الكوادر الشابة والنسائية للدفع بهم في هذه الانتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل.

ونوه بأن الحزب لا يمانع من التحالف مع الأحزاب الوطنية في الاستحقاقات الانتخابية سواء على المقاعد الفردية أو القائمة، ونهدف لإفراز مجالس نيابية بها تنوع في الفكر والرؤى بما يصب في صالح الحياة السياسية.