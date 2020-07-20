مدير إعلام القليوبية يعلن الطريقة الصحيحة للتصويت في انتخابات الشيوخ

أعلن الدكتور رمضان عرفة، مدير عام إعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات، عن الإجراءات التي يجب أن يتبعها الناخب أثناء الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ حتى يكون تصويته صحيحا، طبقا لقانون مجلس الشيوخ وقانون مباشرة الحقوق السياسية، حيث يشترط أن يكون الناخب اسمه مقيدًا بلجنة الانتخابات التي سيدلي فيها بصوته ومرتديا للكمامة الطبية ويقوم بتقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومي دون الاشتراط أن تكون سارية.

وأضاف الدكتور رمضان عرفة، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن رئيس اللجنة الانتخابية الفرعية سوف يقوم بتسليم كل ناخب بطاقة تصويت على ظهرها خاتم أو توقيع رئيس اللجنة، ثم يأخذ الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في اللجنة الفرعية.

وأشار عرفه إلى أن القوانين تضمنت أن يجرى التصويت على مرشحين القوائم في بطاقة مستقلة وفي ذات الوقت يتم التصويت على مرشحين النظام الفردي في بطاقة مختلفة، ويقوم كل ناخب بإبداء رأيه في الدائرة المخصصة للنظام الفردي باختيار عدد من المرشحين مساوٍ لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة، وفى الدوائر المخصصة لنظام القوائم باختيار إحدى القوائم.

وبعد أن يثبت رأيه في البطاقتين يقوم بوضعهما مطويتين أحداهما في الصندوق الخاص بالنظام الفردي والأخر لنظام القائمة، ثم يقوم الناخب بالتوقيع قرين اسمه في كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه ويغمس الناخب أصبعه في الحبر الفوسفوري.

وتضمن القانون أيضا أنه إذا كان الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت رأيه بنفسه في البطاقة، فله أن يبديه على انفراد لرئيس اللجنة الذي يثبته في البطاقة، ويثبت رئيس اللجنة حضوره في كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات.

وأضاف مدير عام إعلام القليوبية، أن لجنة تلقي أوراق مرشحي مجلس الشيوخ بالقليوبية، بمحكمة بنها الابتدائية، برئاسة المستشار صبري البنا رئيس المحكمة، تقدم لها 64 مرشحا على المقاعد الفردية الـ6 المخصصة للمحافظة وقامت اللجنة باستبعاد ثلاث مرشحين ليصبح العدد 61 مرشحا.

وكان المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن عن إجراء تصويت المصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس، بالتنسيق مع الخارجية، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

وتجرى جولة الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر القادم، للمصريين بالخارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، على أن يكون موعد الإعلان النهائي للانتخابات ونشرها في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.