انطلاق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ في دائرة القليوبية

انطلق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ في دائرة القليوبية، فما لبث أن أغلق باب الترشيح في المحكمة الابتدائية، وانطلقت مرحلة الطعون إلا وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحات دعائية للمنافسين، حيث بدأ حزب "مستقبل وطن" الذي يقود ائتلاف الأحزاب الوطنية على المقاعد الفردية بالمحافظة نشر السيرة الذاتية لمرشحيه لتعريف الناخبين بهم وسط منافسة بين 64 مرشحا تقدموا بأوراق ترشحهم للتنافس على مقاعد المحافظة الـ6 للفردي في جميع مدن ومراكز المحافظة.

وبدأ المرشحون الـ6 من حزب مستقبل وطن، والتحالف الذي يضم في القليوبية مرشح حزب الشعب الجمهوري أبوسريع أبوسريع إمام الكاتب الصحفي في نشر صورهم وسيراتهم الذاتية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دفع الحزب بكلا من الدكتور سيد عبد الحميد سالم من شبرا الخيمة، سمير محمد البيومي رجل أعمال من القناطر الخيرية ومصطفى سعيد أمين من مركز قليوب، نصيف حفناوي العفيفي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية حاليا والقليوبية الأسبق، مصطفى بيومي محمد أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، وأبوسريع أبوسريع إمام الكاتب الصحفي ومدير تحرير الأهرام عن حزب الشعب الجمهوري ضمن الائتلاف الذي يقوده مستقبل وطن.

واعتمد "مستقبل وطن" على بعض المرشحين أصحاب الخبرة والشعبية في الشارع القليوبي، كما رشح "مستقبل وطن" أبو سريع وخاض انتخابات الشعب والشورى قرابة 7 دورات في دائرة طوخ والقناطر الخيرية، ووصل لمرحلة الإعادة في كل مرة وأهمها خوضه معركة الإعادة في انتخابات مجلس الشورى في عام 2012 أمام جماعة الإخوان المحظورة ومرشحهم في القليوبية.

كما اعتمد الحزب أيضا على المرشح سمير البيومي وهو رجل أعمال من مدينة القناطر الخيرية، ولجأ مستقبل وطن أيضا إلى البيومي لشعبيته الكبيرة في القناطر والمشروعات الخيرية التي يقوم بها لتشغيل الشباب وخبرته الطويلة في العمل السياسي.

كما اختار الحزب الدكتور نصيف حفناوي وهو عضو مجلس شورى سابق في دائرتي طوخ والقناطر الخيرية علاوة على شغله منصب وكيل وزارة للصحة في القليوبية سابقا ويشغل حاليا وكيلا لوزارة الصحة في المنوفية.

كما تضم القائمة الدكتور سيد حجازي أحد رجال الأعمال في مجال الأدوية والصناعة من شبرا الخيمة، ومصطفى الطرباني أمين تنظيم الحزب في مركز قليوب وهو أحد الكودار السياسية للحزب في المحافظة ومصطفى النفيلي أمين تنظيم الحزب بالمحافظة، والذي يعد من الكوادر الواعدة التي تخوض المعركة لأول مرة.

فيما أعلنت لجنة تلقي طلبات مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ بالقليوبية، الكشوف المبدئية لمرشحي مجلس الشيوخ على 6 مقاعد فردية بالمحافظة والتي ضمت 64 مرشحًا من بينهم 10 سيدات، و6 مرشحين لائتلاف الأحزاب الوطنية، والذي يضم 5 ممثلين لحزب مستقبل وطن ومرشح لحزب الشعب الجمهوري.

كما استقبلت اللجنة أوراق مرشحين لأحزاب الوفد وحماة الوطن وأبناء مصر والغد والمواطنة والمصري الديمقراطي والمؤتمر، وكذلك عددا من لواءات الشرطة والجيش السابقين، وعضوي مجلس شورى وشعب سابقين. ومن المقرر أن تبدأ اللجنة في تلقي الطعون على المرشحين اعتبارا من اليوم.