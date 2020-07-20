وفاء عامر: نفسي أمثل مع عبدالرحمن أبوزهرة وأتعلم من فنه

أبدت الفنانة وفاء عامر رغبتها في التعاون مع الفنان عبدالرحمن أبوزهرة، وذلك بعد إعلان الأخير عن مروره بحالة اكتئاب، إثر عدم استعانة بالمنتجين بخدماته في الأعمال الفنية.

وكتبت عامر عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك": نفسي أمثل مع القامة عبد الرحمن أبوزهرة، اتعلم من فنه العظيم، اعترف أنا من جمهوره، أنت على رأسنا يا أستاذ.

وكانت الفنانتان عفاف مصطفى ومعتزة عبدالصبور قد هاجمتا عبدالرحمن أبوزهرة في منشورات عبر حساباتهما بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل أن يتدخل الفنان أشرف زكي، نقيب المهن الموسيقية، ويطالبهما بحذف ما كتباه بحق الفنان القدير.

وأصدرت النقابة بياناً أعربت خلاله عن اعتزازها بقيمة أبوزهرة، محذرة أي شخص من التطاول عليه بالتلميح أو غيره من الوسائل، لأن الحساب حينها سيكون عسيراً.

واعتذرت عفاف مصطفى لعبدالرحمن أبوزهرة، اليوم الاثنين، عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"، مؤكدة أنه قيمة وقامة لا يُستهان بها.