نداء بالاسم.. بدء التصويت على قانوني المهن الطبية وفتح اعتماد إضافي

بدأ مجلس النواب التصويت النهائي نداء بالاسم على مشروعي قانونين لتطبيقهما بأثر رجعي وهما مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019- 2020.

ويهدف مشروع قانون فتح اعتماد اضافي للموازنة العامة إلى تمكين وزارة المالية من تنفيذ بعض الإجراءات التي ستسهم في خفض تكلفة خدمة دين أجهزة الموازنة العامة بشكل كبير خلال العام المالي المقبل (2020- 2021)، والأعوام المالية التالية.وينص مشروع القانون على فتح اعتماد إضافي في الباب الثامن لموازنة السنة المالية 2019- 2020، بواقع 80 مليار جنيه؛ لسداد القروض المحلية والخارجية والتسويات مع وزارة البترول والكهرباء لصالح البترول بـ102 مليار جنيه؛ نتيجة فض التشابكات، وسداد 5 .160 مليار جنيه للتأمينات والمعاشات.

كما يتم التصويت نداء بالاسم على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنه 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهم الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، والتى تنص على زيادة بدل مخاطر المهن الطبية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بزيادة البدل بنسبة 75 %.

ونصت المادة الاولى من القانون على انه يستبدل بنص المادة ( ۱۷ ) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة ٢٠١٤ ، بالنص الآتي : ، المادة ( ۱۷ )على انه :" بالإضافة إلى ما يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر ، يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليهم " بدل مخاطر المهن الطبية" شهريا، وفقا للفئات الآتية: " ١٢٢٥جنيه للأطباء البشريين ، ٨٧٥ جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائي العلاج الطبيعي ، و ۷۹۰ جنيه لأخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين ، و ٧٠٠جنيه للحاصلين على ديبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين .