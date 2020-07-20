"البناء والأخشاب": عمال مصر سيظلوا على قدر المسؤولية في دعم الدولة

عقدت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبدالمنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الملتقى القيادي النقابي الرابع، لقطاع القاهرة الكبرى للجان النقابية التابعة النقابة تحت عنوان "دعم الاصطفاف الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية وللحفاظ على الأمن القومي المصري".

وأكد الجمل، أن ما تمر به مصر حاليا، يستوجب من الجميع الوقوف إلى جانب الدولة، لمواجهة كل التحديات، لاسيما وأننا في مرحلة حرجة، بسبب عدد من المشكلات.

وأشار الجمل، إلى أن العمال يقع عليهم دور كبير، في دعم ومساندة الدولة، خصوصا بالتزامن مع مشكلة سد النهضة وكذلك أزمة حدود مصر الغربية، بسبب العدوان التركي على ليبيا، فضلا عن مشكلة الإرهاب في سيناء، الذي يستهدف النيل من مصر واستقرارها.

ولفت عبدالمنعم الجمل، إلى أن عمال مصر كانوا وسيظلوا على قدر المسئولية والتاريخ، يشهد على مواقفهم في دعم الدولة ومساندتها على مر التاريخ.

وشدد على ممثلي اللجان النقابية، ضرورة توعية وتثقيف العمال بأهمية مواجهة الشائعات التي تستهدف إثارة الفتنة والتشتيت والتأثير على أمن مصر القومي، من خلال بث أخبار لا أساس لها من الصحة.

وأوضح الجمل، أن هناك العديد من المصادر الرسمية، التي تعلن أولا بأول تطورات الأوضاع، فيما يتعلق بأزمة سد النهضة الإثيوبي، وكذلك ملف ليبيا، مؤكدا أن مهمتنا في المرحلة الراهنة هي الاصطفاف الوطني ونبذ الخلاف ودعم الدولة في مواجهة التحديات.

من جانبه أكد عبد الناصر بكر، الأمين العام لنقابة العاملين بالبناء والأخشاب، أن الاصطفاف خلف الدولة في الوقت الراهن فرض عين على كل مواطن مصري، خصوصا وأن مصر أمامها تحديات كبيرة.

وأشار إلى قدرة مصر على تجاوز كافة الأزمات الراهنة، قائلا: ليست المرة الأولى التي تواجه فيه البلاد أزمات، فعلى مر التاريخ عانت مصر من مشكلات ونجحت بترابط أبناءها في الخروج منها.

واتفق ممثلو اللجان النقابية على ثقتهم في القيادة السياسية والقوات المسلحة في التعامل مع كافة القضايا العالقة، مؤكدين على قدرة الدولة في حل كافة المشكلات التي نعاني منها في هذه المرحلة الحرجة من عمر الوطن.