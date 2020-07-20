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عبدالعال يطالب النواب بالالتزام للتصويت على مشروعات القوانين

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ولاء نعمة الله
02:51 م | الإثنين 20 يوليو 2020
د. علي عبد العال

د. علي عبد العال

طالب الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، النواب بالالتزام بالجلسة، للانتهاء من الموافقة النهائية على مشروعات القوانين خلال الجلسة البرلمانية اليوم.

وقال "عبد العال "فى الجلسة المنعقدة الآن: أرجو أن تسير الآمور بشكل يساعد المجلس في إتمام إقرار مشروعات القوانين.

كان المجلس قد وافق نهائيا على مشروعات قوانين قطاع الأعمال العام، وتعديل قانون بإنشاء صندوق مصر، وتعديلات قانون رعاية المبتكرين. 

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