الصحة العالمية: نظام التأمين الصحي في بورسعيد يوفر أمانا للمواطنين

قال الدكتور علاء حشيش، مسئول الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية في مصر، إن منظمة الصحة العالمية هي الذراع الصحي لمنظمة الأمم لمتحدة، وكل الأدلة الدولية الصحية، تحاول المنظمة نشرها بين القطاعات المختلفة، لافتا إلى أنه يتم العمل يوميا مع وزارة الصحة في جميع البرامج، وليس فقط فيروس كورونا.

وأضاف حشيش، خلال لقاء على فضائية MBC MASR، أنه من ضمن الأشياء التي نهتم بها أيضا، هو استعادة النظام الصحي العالمي، ووضعه لما كان قبل كورونا، مثل الخدمات الصحية المقدمة من وزارات الصحة للمواطنين "التطعيمات، تنظيم الأسرة، رعاية المرأة والحوامل، الخدمات الرعاية الثانية والثالثة من الحوادث وعمليات"، وكل هذه الأشياء تحتاج إلى دعم تقني وفني، إلى الدول لتقوية النظم الصحية فيها.

وتابع: أنه من ضمن الخطة الخمسية لمنظمة الصحة العالمية منذ عام 2019، هي التغطية الصحية الشاملة التي تعد أمل لجميع الشعوب، وأن بداية انطلاق منظومة التأمين الصحي في محافظة بورسعيد كانت موفقة، ونأمل أن يتم تسريع انتقالها إلى جميع المحافظات، للوصول إلى تغطية تأمينية شاملة لجميع الموطنين.

واستكمل، أن منظمة الصحة العالمية، كانت موجودة في انطلاق مبادرة التأمين الصحي في محافظة بورسعيد، وأن وجود نموذج بورسعيد وتكراره، سيوفر أمان لجميع المواطنين، عندما يحتاجوا الوصول إلي خدمة طبية، سيجدها بغض النظر عن أي عوائق موجودة.

وأوضح، أن وزارة الصحة أعلنت استعادة المبادرات مثل "صحة المرأة، والقضاء على الأمراض الثلاثة الذين ينتقلوا من الأم الحامل للجنين"، وكل هذه الأشياء مهمة لأننا نحتاج إلى استمرار النظام الصحي.