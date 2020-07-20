أبرزها "ضريبة الدخل وبدل الأطباء".. البرلمان يوافق على 12 مشروع قانون

وافق مجاس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على 12 مشروع قانون بشكل نهائي، بعد توفر الأغلبية اللازمة.

وتمثلت تلك القوانين في: مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 /2020، ومشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

كما تضمنت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

كما وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون 14لسنة 2012، بالإضافة إلى موافقة البرلمان خلال جلسته العامة اليوم على مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ اعتبارا من الاثنين الموافق 27 يوليو عام 2020.