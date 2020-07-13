استطلاع رأي: معظم الإسرائيليين غير راضين عن سياسة نتنياهو بسبب كورونا

تسببت جائحة كورونا المستمرة بضرر كبير لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأدت إلى تقويض شعبيته حيث أعرب معظم الإسرائيليين عن عدم رضاهم عن سياسته وأدائه، بحسب ما أظهره استطلاعا رأي أمس الأحد.

بحسب استطلاع القناة 13 الإسرائيلية، فإن 61% من الإسرائيليين غير راضين عن تعامل نتنياهو الكلي مع أزمة كورونا، و75% غير راضين عن كيفية تعامل الحكومة مع التداعيات الاقتصادية مع الوباء. 16% فقط قالوا إنهم راضون عن الرد الاقتصادي للحكومة.

وقال 15% إنهم راضون عن أداء نتنياهو، في حين قال 19% إنهم راضون تماما.

ويشكل ذلك تحولا صارخا عن كيفية نظرة الجمهور لرئيس الوزراء الإسرائيلي في شهر أبريل، خلال الموجة الأولى من الفيروس، عندما أعرب 70% عن رضاهم أو رضاهم التام عن أدائه.

وأعرب نصف المجيبين عن عدم رضاهم من أداء وزير المالية يسرائيل كاتس، وأعرب 53% عن عدم رضاهم من أداء وزير الصحة يولي إدلشتين.

علاوة على ذلك، كشف استطلاع الرأي عن أن الهبوط الحاد في شعبية نتنياهو أضر به سياسيا، حيث توقع حصول حزب “الليكود” على 33 مقعدا من أصل 120 في الكنيست إذا أجريت الانتخابات اليوم، وهذا أقل بثلاثة مقاعد من المقاعد الـ 36 التي فاز بها الحزب في الانتخابات العامة التي أجريت في شهر مارس.

وبدا أن حزب "يمينا" سيكون الرابح الأكبر على حساب "الليكود"، حيث أظهر استطلاع الرأي أنه سيحصل على 13 مقعدا، أكثر بسبعة من عدد المقاعد التي فاز بها في شهر مارس.

التراجع في شعبية نتنياهو يضعف من قدرته على تشكيل ائتلافات ويجعل من إجراء انتخابات جديدة التي يُشاع أن رئيس الوزراء يفضلها وسط خلافات مع شريكه في الائتلاف حزب "أزرق أبيض" أقل احتمالا.

و هناك غضب واسع في مختلف قطاعات الاقتصاد التي تقول إن الحكومة لا تفعل ما يكفي لمساعدتها على تجاوز الأزمة، يصحبه استياء من سوء التوجيه المزعوم للمساعدات المالية والتعقيدات البيروقراطية في الحصول على تلك المساعدات.

وفقا لمصلحة الاستخدام، هناك في الوقت الحالي 847.968 إسرائيلي عاطل عن العمل، حيث بلغت نسبة البطالة 21%.

جاءت استطلاعات يوم الأحد بعد يوم من تظاهرة شارك فيها نحو عشرة آلاف اسرائيلي في تل أبيب ضد السياسات الاقتصادية للحكومة خلال الوباء.

وعبر شركاء نتنياهو في الائتلاف من حزب "أزرق أبيض" عن دعمهم للمتظاهرين ودعوا إلى خطة اقتصادية تمتد إلى أكثر من الأشهر المقبلة.

وتتجاوز حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل الألف حالة يوميا، وبلغت محصلة الوفيات منذ بداية الجائحة 362 وفاة ليلة الأحد.