محافظ القاهرة يقرر تشكيل لجنة لمعاينة موقع حريق عقار التوفيقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد الحريق الذي نشب بمخزن قطع غيار سيارات بـ15 شارع سوق التوفيقية بحي الأزبكية دون إصابات أو وفيات.

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، تلقت بلاغُا بنشوب حريق أعلى عقار مكون من أرضي و7 أدوار وعلى الفور تم الدفع بـ 4 سيارت إطفاء و2 خزان وسيارة سلم للموقع والسيطرة على الحريق دون مصابين أو وفيات.

وقرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لبيان تأثر العقار من الحريق.

كما وجه بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.