ألمانيا تفرض قيودا محلية بعد ارتفاع إصابات كورونا لأكثر من 200 ألف

قال رئيس ديوان المستشارية الألمانية، هيلجه براون، اليوم، إنّ الأمر لم يعد يتعلق بفرض قيود على مقاطعة بأكملها، و"نحن نعكف على فرض القيود بشكل محلي وسريع على نطاق ضيق وبشكل دقيق".

وأضاف براون، في تصريحات للتليفزيون الألماني، أنّه يجب الاقتصار على فرض قيود، حيثما يكون ذلك ضروريا للغاية، في أجزاء من مصنع مثلا أو أجزاء من بلدة انتشر فيها الفيروس، مؤكدا أنّه من المهم بعد ذلك إجراء فحوصات الكشف عن كورونا للأشخاص في بؤرة الانتشار بأقصى سرعة ممكنة بمساعدة الولايات والجيش الألماني.

وذكر براون، أنّه ينوي التشاور مع رؤساء مكاتب المستشارية في الولايات الألمانية لبحث هذا الأمر.

يذكر أنّ مجموعة من رؤساء حكومات الولايات رفضت مؤخرا الدعوة لفرض حظر تنقل أو خروج على مقاطعات بعينها بشكل كلي.

وطبقا لمعهد روبرت كوخ الألماني، فمعدل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع مجددا ليبلغ 200 ألف و890 حالة.

وتوصل علماء ألمان إلى أنّ الدلائل التي ظهرت وتشير إلى أنّ الاستجابة المناعية في جسم الإنسان ضد مرض كورونا المستجد "كوفيد-19" قد تكون قصيرة الأجل، ما يضيق الخناق على الباحثين ومطوري اللقاحات في التوصل لجرعات وقائية على المدى القريب.