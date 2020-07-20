أخبار البنوك.. كيف تحصل على وديعة بعائد شهري ثابت من بنك الإسكندرية؟

يلجأ الكثير من راغبي الاحتفاظ بأموالهم في فتح حساب ودائع في البنوك، والتي تلزم صاحبها بعدم كسر الوديعة قبل مدة زمنية محددة متفق عليها، وتختلف نظام العوائد الخاصة بكل منهما، ويقدم بنك الإسكندرية "وديعة سمارت" بعائد شهري ثابت طوال مدة الوديعة المتفق عليها.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمة أخبار البنوك مزايا "وديعة سمارت" ذات العائد الشهري من بنك الإسكندرية، وفق الموقع الرسمي للبنك:

- تتنوع الآجال بين القصيرة والمتعددة والتي تتحدد حسب رغبة العميل.

يمكّن بنك الإسكندرية العملاء من الحصول على تسهيلات أخرى بضمان الودائع.

- تتميز "وديعة سمارت" بعائد شهري ثابت يستمر طوال فترة الوديعة.

- تختلف مدة الوديعة حسب الرغبة، فهناك ذات الـ3 أشهر وأخرى ذات الـ6 أشهر، والحد الأقصى لها 12 شهرا.

- الحد الأدنى لربط الوديعة يصل إلى 1000 جنيه.

يمكن لجميع العملاء فتح حساب "وديعة سمارت" دون شروط محددة.

ويمكن فتح حساب الوديعة من خلال التوجه لأحد فروع بنك الإسكندرية وملء النموذج الخاص بربط الوديعة.