أخبار البنوك.. تفاصيل قرض تمويل السيارة من بنك CIB دون مقدم أو حظر بيع
كتب:
أمنية سعيد
04:01 م | السبت 18 يوليو 2020
يقدم البنك التجاري الدولي CIB ضمن البرامج التي يقدمها لعملائه بهدف التسهيل عليهم، القرض الشخصي لتمويل السيارة دون مقدم ودون حظر بيع، والاستمتاع بخصم 50% على المصاريف الإدارية وسعر عائد مميز.
وفي إطار خدمة أخبار البنوك التي تقدمها "الوطن" بشكل يومي للمتابعين والقراء تفاصيل ومزايا القرض على النحو التالي:
تفاصيل الحصول على القرض
- تمويل يصل إلى مليون جنيه.
- دون مقدم.
- دون حظر بيع أو تأمين على السيارة.
- 50% خصم على المصاريف الإدارية.
- سعر عائد تنافسي يتراوح بين 13% حتى 14.5%.
- تمويل حتى 100% من قيمة السيارة.
- فترة التمويل تصل إلى 5 سنوات.
- وثيقة تأمين على الحياة طوال فترة السداد.
مزايا إضافية للقرض
- خدمة المساعدة لإصدار أو تجديد رخصة سيارتك مجاناً لعملاء Private وWealth وPlus.
- إمكانية التقسيط دون فوائد على خدمات ما بعد البيع وقطع غيار السيارات عند استخدام بطاقة ائتمان CIB من خلال مجموعة مختارة من توكيلات السيارات.
المستندات العامة المطلوبة
- صورة من بطاقة الرقم القومي (سارية).
- عرض سعر للسيارة مؤرخ وموضح به كماليات السيارة من الوكلاء المعتمدين.
المستندات المطلوبة لإثبات الدخل
فى حالة تحويل الراتب:
- لا يوجد مستندات إضافية.
فى حالة أصحاب الأعمال والمهن الحرة في قطاع الخدمات المصرفية لدى البنك:
- كشف حساب بنكي شخصي أو باسم الشركة عن آخر 6 أشهر.
- أصل السجل التجاري الساري وما يعادله.
- ويمكن للبنك طلب مستندات إضافية.