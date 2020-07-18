أخبار البنوك.. تفاصيل قرض تمويل السيارة من بنك CIB دون مقدم أو حظر بيع

يقدم البنك التجاري الدولي CIB ضمن البرامج التي يقدمها لعملائه بهدف التسهيل عليهم، القرض الشخصي لتمويل السيارة دون مقدم ودون حظر بيع، والاستمتاع بخصم 50% على المصاريف الإدارية وسعر عائد مميز.

وفي إطار خدمة أخبار البنوك التي تقدمها "الوطن" بشكل يومي للمتابعين والقراء تفاصيل ومزايا القرض على النحو التالي:

تفاصيل الحصول على القرض

- تمويل يصل إلى مليون جنيه.

- دون مقدم.

- دون حظر بيع أو تأمين على السيارة.

- 50% خصم على المصاريف الإدارية.

- سعر عائد تنافسي يتراوح بين 13% حتى 14.5%.

- تمويل حتى 100% من قيمة السيارة.

- فترة التمويل تصل إلى 5 سنوات.

- وثيقة تأمين على الحياة طوال فترة السداد.

مزايا إضافية للقرض

- خدمة المساعدة لإصدار أو تجديد رخصة سيارتك مجاناً لعملاء Private وWealth وPlus.

- إمكانية التقسيط دون فوائد على خدمات ما بعد البيع وقطع غيار السيارات عند استخدام بطاقة ائتمان CIB من خلال مجموعة مختارة من توكيلات السيارات.

المستندات العامة المطلوبة

- صورة من بطاقة الرقم القومي (سارية).

- عرض سعر للسيارة مؤرخ وموضح به كماليات السيارة من الوكلاء المعتمدين.

المستندات المطلوبة لإثبات الدخل

فى حالة تحويل الراتب:

- لا يوجد مستندات إضافية.

فى حالة أصحاب الأعمال والمهن الحرة في قطاع الخدمات المصرفية لدى البنك:

- كشف حساب بنكي شخصي أو باسم الشركة عن آخر 6 أشهر.

- أصل السجل التجاري الساري وما يعادله.

- ويمكن للبنك طلب مستندات إضافية.