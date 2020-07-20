فيديو.. وزيرة الصحة تكشف تفاصيل برنامج المنح العلاجية للأشقاء اليمنيين

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنَّ وزارة الصحة أعدّت سابقًا برنامجًا للمنح العلاجية للأشقاء اليمنيين، خصوصًا أنَّ مصر بها أكثر من مليون يمني بمصر، ولذلك تمّ فتح المنح العلاجية لهم، مع إتاحة الكثير من التسهيلات.

هالة زايد تعلن تيسير 3 طائرات يوميًا لنقل اليمنيين الراغبين في العلاج والسياحة بمصر

وأضافت وزيرة الصحة، خلال تصريحات خاصة لقناة "إكسترا نيوز"، أنَّ اليمنيين فيما يخص علاجهم يتمّ معاملتهم في القطاع العام معاملة المصريين وفي القطاع الخاص يتمّ منح كل التسهيلات لهم، خصوصًا أنَّ مواطني اليمن يسافرون إلى مصر كثيرًا للعلاج بها، مؤكّدة أنَّه تمّ تيسير 3 طائرات يوميًا لنقل اليمنيين الراغبين في العلاج في مصر وللسياحة أيضًا بدءا من يوم الأربعاء الماضي.

هالة زايد: يوجد أكثر من 103 طلاب يمنيين بالزمالة المصرية

وكشفت زايد، أنَّه يوجد أكثر من 103 طلاب يمنيين بالزمالة المصرية، وتمّ بحث كيفية زيادتهم واعتماد مدربين في الزمالة وكيفية استقبال أطباء يمنيين للتدريب الطبي، موضحة أنَّ الطلاب اليمنيين طلبوا التدريب على خدمات معينة بالمعامل على فحوصات معينة ولذلك سيتمّ استقدام 3 أطباء من اليمن لتدريبهم وعمل وحدة معملية لديهم.

وزيرة الصحة: 65% من الأدوية الموجودة باليمن من مصر.. وعالجنا مصابي كورونا اليمنيين مجانا

وبينت وزيرة الصحة، أنَّ منصة التعليم الإلكتروني ستقدم برامج أون لاين للزمالة المصرية وسيتمّ إتاحتها للأشقاء اليمنيين، مشيرة إلى أنَّ أكثر من 65% من الأدوية الموجودة باليمن من مصر، وهناك شركات جديدة في مصر استطاعت الحصول على تسهيلات للتسجيل السريع، كاشفة أنَّ مصر عالجت الأشقاء اليمنيين بأزمة كورونا علاج مجاني بالكامل وتمّ إرسال بروتوكلات العلاج لليمن منذ اليوم الأول للجائحة وعملو بها بالفعل، ومع إجراء مسحة لـ7 آلاف و300 يمني يرغب في العودة لبلده.