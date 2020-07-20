وزيرة الصحة تتعهد أمام البرلمان بتعديل قانون بدل المهن الطبية

تعهدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بتعديل تعديلات على القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، على المادة التي تحدد الفئات أعضاء المهن الطبية التي تخضع لهذه البدل.

وقالت زايد، إن هذا القانون يجب صدوره خلال الفترة الحالية بالتزامن مع جائحة كورونا، مضيفة: "نحن في حاجة لتعديل المادة الخاصة بالعاملين بالمهن الطبية، وتشاورت مع رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، ومع وزير المالية، واتفقنا على التعديل، وسنبدأ الجلسات قريبا لبحث ما يمكن تعديله".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال إجراء مداولة على بعض المواد بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية وزيادة بدل مخاطر المهن الطبية، وردًا على إيهاب منصور عضو مجلس النواب، الذي طلب تعديل المادة الثانية الخاصة ببدل مخاطر المهن الطبية، بإضافة المهندسين العاملين في المنشآت الطبية للفئات التي تحصل على البدل.