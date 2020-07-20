مصرع وإصابة 3 عمال سقطوا في بئر صرف صحي بأسيوط

لقي عامل مصرعه، بينما أصيب اثنان آخران، وجميعهم تابعون لشركة المياه والصرف الصحي بأسيوط، إثر سقوطهم في بئر صرف صحي أثناء تطهيره بقرية المنشأة التابعة لمركز أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بسقوط أحد المواطنين في بئر بجوار نقطه مطافي موشا دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف والدفاع المدني، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط 3 عمال كانوا يقومون بعمليه تطهير للبئر، وجميعهم تابعون لشركة المياه والصرف الصحي.

وانتشلت قوات الدفاع المدني اثنين من العمال مصابين باختناق، والثالث جثة هامدة، ونُقلت الجثة والمصابين إلى مستشفى الإيمان العام، وحُرر المحضر اللازم، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.