إغلاق دور السينما مرة أخرى في برشلونة بسبب كورونا

بعد أقل من شهر من إعادة افتتاح دور السينما في برشلونة، تم إغلاقها مرة أخرى، بأمر من الحكومة الكاتالونية.

وإصرار الحكومة الكاتالونية على أن توقف دور العرض، يؤثر على حوالي 267 شاشة سينما في 28 دور عرض سينما.. بحسب موقع Variety.. وهو ما أثار خيبة أمل كبيرة بين العارضين في برشلونة.

وقال كاميلو تارازون، رئيس اتحاد العارضين في كتالونيا: "إغلاق السينما كارثة". وتابع: "الإغلاق يعطي انطباعا إلى أن دور السينما ليست آمنة".

وشهدت صناعة السينما العالمية خسائر كبيرة في الفترة السابقة، بعد تأجيل عرض عدد كبير من الأفلام لأجل غير مسمى بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدى لها العالم أغلق العديد من دور العرض في دول مختلفة، لمنع التجمعات، كما جرى تأجيل تصوير عدد من الأفلام خوفا على سلامة صناعها.