زوجة أمل الطائر لحكيم: "مش هقدر أوفي حقك" فيما فعلته مع زوجي

قدمت زوجة الشاعر أمل الطائر، شكر خاص للفنان حكيم، بسبب وقوفه بجوارها طيلة فترة مرض زوجها، وإجرائه لعملية جراحية بمستشفى المعادي العسكري، أمس الأول.

وقالت عبر صفحة زوجها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "أنا زوجة الشاعر أمل الطائر، اسمحولى اتكلم عن إنسان بمعنى الكلمة، مش هقول العالمى ولا الأسطورة، ولا الأسد ولا أي ألقاب، غير الإنسان فقط لاغير، لأن وجود الانسان فى هذا الزمن اللى خِلى من الانسانية، بقى تقريبا شيء صعب، اللى هتكلم عنه هو الإنسان حكيم".

وأضافت: "الراجل ده ياجماعة وحق لا إله إلا الله، بيحمل كل الصفات الإنسانية والأخلاقية اللى يتكتب فيها قصائد، أنا مش عارفة أنسق الكلام أو ارتبه، بتكلم بمنتهى العفوية، أنا أعرف حكيم من خلال أمل، ومتعاملتش معاه عن قرب لهذه الدرجة، عاوزة أقول لكم، اللى شفته من أستاذ حكيم من يوم ماجه زار أمل فى البيت إلى هذه اللحظة، لسة قافل معايا الفون، لأنه كان جاى لأمل، أنا مشفتش ولا هاشوف تانى، أنا مبهورة بجد من هذا الرجل الخلوق يا جماعة".

تابعت: "عاوزة أقولكم اقسم بربى، انتم ماتعرفوا الاستاذ حكيم على حقيقته، ومهما شفتوا منه خير وتصرفات طيبة، فده نقطة ف بحر من اللى جواه، ويقدر يقدمه، نفسى تشوفوا ملامحه وهو مع أمل، ونفسى تسمعوا صوته وهو بيكلمنى، خصوصا أول ما عرف حالة أمل، كان مهما أوصفلكم جايز يكون هو مش حاسس بردود أفعاله، لكن أقسم بالله كأنه ابنه، وموهوم أو مخضوض، أو مش مستوعب اللى أمل فيه، أنا حسيت منه كأن ابن وابوه".

واختتمت: "حكيم مش سايب أمل ولا لحظة، وشاغل باله، طول الوقت بيكلمنا كتير جدا، وبيجيله وبيعمله بهجة مش طبيعية، بمجرد وصوله أمل بيتحول 360 درجة والله، وبينسى أي ألم فيه، مهما قلت وحكيت، هابقى مقصرة جدا في حقك".