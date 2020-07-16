بسمة وهبة: بلدنا كبيرة ويحكمها رجل حكيم وشجاع ويحارب بشرف

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن اليوم كان تاريخيًا في عمر الوطن، مضيفةً: "لازم تبص عليه وراسك مرفوعة، بلدنا كبيرة ويحكمها رجل حكيم وشجاع يحارب بشرف في زمن عز فيه الشرف".

وأضافت وهبة خلال حلقة اليوم من برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E"، أن مصر تعمل على ضمان أمن وسلامة الشعب الليبي وحماية ثرواته من الطامعين والمتلاعبين.

وتابعت، أن الرئيس السيسي دائمًا ما يؤكد في حديثه عن ليبيا على أهمية الحفاظ على وحدتها الأراضي الليبية وسلامتها، مشددةً على أنه لا يعرف إلا الوضوح والشجاعة.

وقالت "وهبة"، إن الرئيس السيسي لن تسمح بالرهان على الميليشيات المسلحة، وأنها قادرة على تغيير الوضع في ليبيا بشكل حاسم وسريع، كما دعا إلى تماسك القبائل مشيدًا بدورها في الحفاظ على أمن وسلامة البلاد.