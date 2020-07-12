حكيم ينشر صورته بصحبة الشاعر أمل الطائر: "ربنا يشفيك كلنا أخواتك"

نشر المطرب الشعبي حكيم، صورة تجمعه بالشاعر أمل الطائر عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام" متمنيا له الشفاء.

وعلق "حكيم" على الصورة، بقوله: "ادعوا للشاعر الغنائي أمل الطائر في هذه الساعة بالشفاء ربنا يشفيك يا أمل وأحنا كلنا أخواتك وفي ضهرك".

وكان الشاعر أمل الطائر، نقل منذ ساعات، لأحد المستشفيات الخاصة، بعد أن تدهورت صحته خلال الأيام الماضية، إثر إصابته بجلطة في المخ الأسبوع الماضي.

ويشار إلى آن الفنان حكيم، زار الشاعر أمل الطائر للاطمئنان على صحته بعد الأزمة المرضية التي تعرض لها خلال الأيام الماضية، ورافقه المنتج فايز عزيز.

وقالت زوجة الشاعر أمل الطائر، في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، إن أمل تعرض لوعكة صحية منذ 3 أسابيع، ورفض خلالها إبلاغ أي شخص.