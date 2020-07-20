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شيخ الأزهر يطمئن على صحة أمير الكويت

رئيس الوزراء الكويتي يعرب عن خالص شكره وتقديره للإمام الأكبر

كتب:

سعيد حجازي وعبد الوهاب عيسي
04:56 م | الإثنين 20 يوليو 2020
شيخ الأزهر

شيخ الأزهر

أجرى  الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا، بسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، للاطمئنان على صحة صاحب السمو الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

وخلال الاتصال، هنأ  الإمام الأكبر، رئيس الوزراء الكويتي، بنجاح العملية الجراحية التي أجراها الأمير صباح الأحمد، سائلا المولى -عز وجل- أن يمن عليه بدوام الصحة وتمام العافية.

من جانبه، أعرب الشيخ الشيخ صباح خالد، رئيس مجلس الوزراء، عن خالص شكره وتقديره للإمام الأكبر لما عبر عنه من طيب المشاعر وصادق الدعاء.

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