استشاري عيون: العامل الوراثي هو السبب الرئيسي للإصابة بـ"حرامي النظر"

قال الدكتور أمجد العدوي، استشاري طب وجراحة العيون، إن الإفراط في وضع قطرات الكورتيزون لفترة طويلة نتيجة للحساسية المزمنة يمكن أن تؤدي في النهاية إلى ارتفاع في ضغط العين أو "مياه زرقاء" وينتج عنه مشاكل في النظر إذا لم يتم التعامل معها في الوقت المناسب.

وحذر "العدوى" خلال اتصال عبر "سكايب"، ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، وتقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومنى عبد الغني، أن الغالبية ممن يعانون من المياه الزرقاء ليسوا نتيجة الإفراط بقطرات الكورتيزون، ولكن تظهر بسبب العامل الوراثي، ناصحا الأشخاص الذي يعانون آبائهم أو أمهاتهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى من المياه الزرقاء أن يجري متابعة قياس ضغط الدم بشكل دوري.

وأضاف أنه يفضل متابعة الطبيب كل عام إذا كان هناك عاملا وراثيا، خاصة، بعد سن الأربعين، "من نعمة ربنا إن لو 20% من العصب البصري شغالين وبيؤدوا وظيفتهم كويس ممكن أشوف 6/6 وكويس، ودي خطورة هذه المشكلة ودايما بنسمي المياه الزرقاء بحرامي النظر".