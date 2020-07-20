في ذكراه.. من هو القديس بسنتاؤوس الذي اكتشفت رفاته قبل عامين؟

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين، بذكرى وفاة القديس الأنبا بسنتاؤوس أسقف قفط ببرية الأساس بنقاده.

والقديس بسنتاؤوس عاش ما بين النصف الثاني من القرن السادس والثلث الأول من القرن السابع حيث ولد عا 548 م وتنيح عام 631 م، وقضى 30 سنة راهبًا و33 سنة أسقفًا.

وتم اكتشاف رفات القديس يوم 8 يوليو 2018، أثناء عمليات الترميم الجارية بالدير الذي يحمل اسمه في نقاده، حيث فوجئ العاملون بوجود مقبرة أسفل أرضية المذبح الرئيس بحوالي مترين.

ووجدت الرفات موضوعة على مصطبة من الحجر مكتوب عليها اسم القديس الأنبا بسنتاؤس باللغة القبطية.