عاجل.. بدء الجلسة السرية للبرلمان وإخراج كل العاملين والموظفين

بدأت الآن الجلسة السرية لأعضاء مجلس النواب، لمناقشة موضوع مهم، وتم تخصيص بابين فقط بالقاعة لدخول النواب وكذلك إخراج العاملين والموظفين.

كان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، قد أعلن عقد جلسة سرية لمناقشة موضوع مهم، مطالبًا بإخلاء القاعة من كل الحاضرين دون النواب وأعضاء الحكومة والأمين العام.

وشدد عبدالعال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على مغادرة الصحفيين والعاملين بالتلفيزيون والمصورين، على أن يتولى الأمين العام الإشراف وحده على الجلسة، منبهًا على عدم إفشاء النواب الحاضرين بالجلسة أي تفاصيل خاصة بها.

وختم "عبدالعال"، حديثه قائلًا: "على الأعضاء إغلاق التليفون المحمول وغلق أبواب القاعة وعدم السماح بالخروج منها خلال انعقادها".

ناشد المذياع الداخلى بمجلس النواب، أعضاء المجلس، بضرورة التواجد لحضور الجلسة السرية التى سيعقدها المجلس لمناقشة موضوع هام.

وأكد المذياع الداخلى أنه سيتم فصل الإذاعة الداخلية عن القاعة، ولن يتمكن المجلس من النداء على النواب لدخول القاعة.