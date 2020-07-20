الفيشاوي ينشر فيديو من كواليس "30 مارس" مع خالد الصاوي

نشر الفنان أحمد الفيشاوي، فيديو يجمعه بالفنان خالد الصاوي، من كواليس تصوير فيلم "30 مارس"، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام،

حيث يواصل كلاهما تصوير الفيلم مع المخرج أحمد خالد موسى، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة بدور العرض.

فيلم "30 مارس" بطولة خالد الصاوي، دينا الشربيني، أحمد الفيشاوي، أحمد خالد صالح، إنجي المقدم، محمد علي رزق، محمد جمعة، ومن تأليف حميد المدني، وإخراج أحمد خالد موسى.