الكنيسة تطلق مهرجان الأسرات الجامعية عبر الإنترنت بسبب كورونا

أطلقت لجنة الأسرات الجامعية بأسقفية الشباب للأقباط الأرثوذكس، مهرجانها السنوي عبر الإنترنت بأقسامه الروحي والفني والترفيهي تحت عنوان "روح وحياة 2020"، وذلك في إطار الاجراءات المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

واستغرقت مرحلة الإعداد للمهرجان قرابة ثلاثة أشهر، حيث قامت اللجنة بتحويل كافة الأنشطة الخاصة بالمهرجان (Online) فى الثلاث أنشطة الرئيسية للمهرجان (النشاط الروحي الدراسي، النشاط الفني والمواهب، والنشاط الرياضي).

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه جاءت بداية المهرجان هذا العام من خلال فيديو شارك به الأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة والخدام وشباب الأسرات بدعوة صلاة من أجل الوطن والكنيسة والأسرة، بجانب دعوة وتشجيع إلى الشباب من أجل استغلال الفترة الحالية فى دراسة روحية أو تنمية الموهب الفنية والرياضية لدي الشباب.

وأضاف حليم، أنه من المقرر أن تبدأ مراحل التصفيات والامتحانات في شهر أغسطس المقبل.