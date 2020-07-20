الكنيسة تحتفل بالعيد السابع لتأسيس إيبارشية هولندا

احتفلت إيبارشية هولندا للأقباط الأرثوذكس، بالعيد السابع لتأسيسها.

أقيم الاحتفال بكاتدرائية السيدة العذراء بالعاصمة أمستردام (مقر المطرانية) وبدأ بالقداس الإلهي الذي تولى خدمته الأنبا أرساني أسقف الإيبارشية وشارك فيه مجمع كهنة الإيبارشية إلى جانب عدد كبير من أبناء الإيبارشية من مختلف الكنائس بهولندا.

كانت الحكومة الهولندية سمحت بممارسة الصلوات بالكنائس وإقامة الاحتفالات دون التقيد بعدد محدد بشرط الالتزام بالتباعد الاجتماعي والسلامة الصحية المشاركين في الصلوات.

وعقب انتهاء القداس الإلهي ألقيت عدة كلمات للتهنئة، كما تم عرض فيلما تسجيليا حمل عنوان "إيبارشية هولندا القبطية سبع سنوات من الإنجازات والنمو الروحي والمعماري".

ثم ألقى الأنبا أرساني كلمة ختامية قدم خلالها الشكر لله وللبابا تواضروس الثاني، حيث أن الإيبارشية تعد باكورة ثمار خدمة البابا.

وتمت سيامة الأنبا أرساني أسقفًا على كرسي إيبارشية هولندا يوم 9 مارس 2013 بيد البابا تواضروس الثاني، وعدد من أعضاء المجمع المقدس، بعد أن ظل يخدم بها راهبًا لما يقارب 28 عاما.