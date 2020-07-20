نبيلة عبيد تعلن ضم تعليقات الجمهور لمحتوى كتابها المنتظر

تجهز الفنانة نبيلة عبيد، كتابا سيحمل تفاصيل وكواليس أعمالها السينمائية، التي اختارت عنوانه "سينما نبيلة عبيد".

وكتبت "نبيلة"، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: "مساء الفل عليكم.. عايزة أقولكم إن جزء كبير من تعليقاتكم وأسئلتكم عن الأفلام، بتدخل ضمن الكتاب اللي بيتجهز قريبا عن سينما نبيلة عبيد.. هو يعني أنا حعمل الكتاب لوحدي ولا إيه".

يذكر أن الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، شاركت في السباق الرمضاني المنصرم، بمسلسل "سكر زيادة"، مع الفنانة نادية الجندي، الفنانة سميحة أيوب، والفنانة هالة فاخر، ومن إخراج وائل إحسان.