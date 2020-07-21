يبدأ 23 يوليو.. نصائح اتبعها عند شراء المنتجات في الأوكازيون الصيفي

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء فترة التصفية الموسمية الثانية "الأوكازيون الصيفي" لعام 2020، يوم الخميس الموافق 23 يوليو الجاري، وتستعرض "الوطن" نصائح يجب اتباعها عند شراء المنتجات في الأوكازيون الصيفي، وفق الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك، كالتالي:

- عند شراء أي من المنتجات احرص على الحصول على فاتورة توثق بها عملية الشراء بضمان كافة حقوقك.

- تجنب شراء السلع المجهولة والانسياق وراء الإعلانات المغرية.

- ضرورة التأكد من مصدر وصلاحية المنتجات قبل الشراء.

- الحرص على الشراء قدر الاحتباج فقط، وعد استغلال الأوكازيون لشراء أشياء لم يكن هناك حاجه لها.

- وعلى التاجر أن يحرص على أن تكون الفاتورة شاملة جميع ما حصل عليه المشتري.

- كما يجب أن يقوم التاجر بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح، كما يقوم بتوضيح الفرق بين سعره الحقيقي وبين التخفيضات المقرره.

- تجنب تخزين السلع ليتم بيعها بعد فترة الأوكازيون الصيفي، ما يعرض التاجر للمسائلة.

- تلتزم الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع وموضحًا بها السعر قبل وبعد التخفيض خلال فترة الأوكازيون.

- توجد رقابة صارمة للتأكد من جودة المنتجات المعروضة بالأوكازيون، فضلاً عن مواجهة العروض الوهمية وتحرير محاضر ضد المنافذ المروجة له.

وعلى التاجر الراغب في الاشتراك بالأوكازيون الصيفي الحصول مسبقًا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية.