القوى العاملة بالنواب: السيسي والحكومة ساندا العمال في مواجهة كورونا

قال النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوي العاملة في مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومة الدكتور مصطفي مدبولي وقفا بجانب عمال مصر في مواجهة آثار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضح وهب الله، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، "أن الرئيس السيسي كان حريصا منذ اليوم الأول في جائحة كورونا على أن يخفف من آثارها على العمال بمختلف القطاعات، مؤكدا أن الرئيس السيسي وجه بتقديم خدمات وصرف إعانات مالية لمساعدة العاملين".

وأضاف وهب الله، أن السيسي حريص كل الحرص على عمال مصر ويساندهم في مختلف الأزمات، منوها بقرار الرئيس بضرورة صرف العلاوات الخمس مؤخرا.

وأشار وكيل لجنة القوي العاملة، إلى أن حكومة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي قدمت العديد من المبادرات والإجراءات التي كانت تهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على العمال، ومنها أيضا تنفيذ قرار الرئيس السيسي بصرف بدل 500 جنيه لمدة 3 أشهر خلال كورونا المستجدد.

وأشار وهب الله، إلى أن لجنة القوي العاملة راضية تماما عن تعامل الحكومة مع العمال خلال أزمة كورونا المستجد، موضحا أن الحكومة وضعت استراتيجية واضحة منذ اليوم الأول ونجحت في تنفيذها حتى اليوم.

وأشار النائب، إلى أن اللجنة برئاسة النائب جبالي المراغي تتابع مع الحكومة تنفيذ إجراءات الحماية من الإصابة بكورونا المستجد للعاملين في كافة القطاعات، مؤكدا أن هناك التزاما جيدا من قبل العمال وأصحاب المصانع لتنفيذ الإجراءات الاحترازية.