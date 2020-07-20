وزارة الدفاع الجزائرية تعلن تدمير 9 قنابل بثلاث ولايات شمالي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم، كشف وتدمير 9 قنابل تقليدية الصنع إثر عمليات بحث وتمشيط متفرقة بكل من ولايات عين الدفلى والمدية والجلفة شمال البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، اليوم، إنه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت قوات الجيش أمس 9 قنابل تقليدية الصنع، أثر عمليات بحث وتمشيط متفرقة بكل من ولايات عين الدفلى والمدية والجلفة بالناحية العسكرية الأولى".

وأضافت الدفاع الجزائرية، أنه تم توقيف 4 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بولاية تلمسان شمال غربي البلاد.