الاحتلال يمدد اعتقال محافظ القدس 7 أيام

مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، فترة اعتقال محافظ القدس عدنان غيث، لمدة 7 أيام، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

ونقلت سلطات الاحتلال المحافظ غيث لزنازين المسكوبية الخاصة بالتحقيق العسكري، قبل ان تنقله إلى زنازين التحقيق في سجن عسقلان.

واعتقلت قوات الاحتلال، محافظ القدس 17 مرة منذ توليه مهامه قبل عامين، إضافة إلى أنها تمنعه من دخول الضفة الغربية المحتلة.

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى المبارك

واقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود صباح اليوم، ساحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وقال مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية العامة وشؤون المسجد الأقصى بالقدس الشيخ عزام الخطيب، لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، إن الاقتحامات نفذت بحماية قوات الاحتلال التي انتشرت في ساحات الحرم لتأمين عملية الاقتحام، فيما قام عناصر من شرطة الاحتلال بالاعتداء على بعض الشبان وإبعادهم عن مسار الاقتحامات.

وأشار الخطيب، إلى أن الاقتحامات تمت من جهة باب المغاربة، حيث حاول المستوطنون أداء طقوس تلمودية في باحات الأقصى، وسط حالة من الغضب والغليان سادت في المكان.

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا بالضفة الغربية المحتلة

من جانبها، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 14 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة بينهم أسرى سابقون، رافق ذلك مواجهات واعتداءات على المواطنين الفلسطينيين، وإصابة مواطنين اثنين برصاص الاحتلال.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال، اقتحمت مناطق متفرقة في مدن بيت لحم والخليل والبيرة ورام الله ونابلس وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت المواطنين الأربعة عشر، بزعم أنهم مطلوبون.

الاحتلال يهدم منزلا ويجرف أراض في بيت لحم

وهدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، منزلا مأهولا في بلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية في بيان، إن جرافات الاحتلال هدمت منزل المواطن محمد مصطفى أبو عموص، في قرية شوشحلة جنوب البلدة بحجة عدم الترخيص.

وكشف بريجية، عن مواصلة آليات الاحتلال الإسرائيلي تجريف مساحات من أراضي المواطنين في قرية كيسان شرق بيت لحم، لليوم السابع على التوالي، لصالح توسيع حدود مستوطنة "ايبي هناحل" المقامة على أراضي القرية، وتم نصب عدد من البيوت المتنقلة "كرفانات" قرب القرية وذلك لأغراض استيطانية توسعية.

وزير الخارجية الأردني يبحث مع نظيره اللوكسمبورجي قرار الضم

سياسيا، أجرى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي ووزير خارجية لوكسمبرج جان أسلبورن، اليوم، محادثات ركزت على الجهود المبذولة لترجمة الموقف الدولي الرافض لضم إسرائيل أراض فلسطينية بما يمنع تنفيذ القرار ويعيد إطلاق مفاوضات جادة لحل الصراع على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي.

واستعرض الصفدي وأسلبورن، خلال المحادثات التي تمت عبر الهاتف، المواقف والتحركات الإقليمية والدولية للحيلولة دون تنفيذ قرار الضم، وأكدا رفضهما لخرق القانون الدولي وتقويض حل الدولتين.

وثمن الصفدي، مواقف لوكسمبرج الصريحة في التحذير من خطر الضم وتأكيد رفض الاعتراف بأي تغيير تحاول إسرائيل فرضه على وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أهمية الدور الأوروبي في جهود منع الضم وفتح أفق حقيقية لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي.

وأشاد أسلبورن، بالدور الأردني الذي يقوده العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

التعاون الإسلامي تدعو إلى الضغط على حكومة الاحتلال لإطلاق سراح الأسرى المرضى

من جانبها، أكدت الأمانة العامة لمنظمة "التعاون الإسلامي"، اهتمامها بأوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في أعقاب تقارير تتحدث عن إصابة بعض الأسرى بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، ودعت الأطراف الدولية المعنية، لاسيما الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، إلى الضغط على حكومة الاحتلال لإطلاق سراح الأسرى المرضى، وكبار السن، والأطفال، والنساء، والمعتقلين الإداريين، وضمان حماية حقوق الإنسان لهم، ووقف الانتهاكات المستمرة ضدهم.

وحذرت المنظمة، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسيمة "واس"، اليوم، من استمرار الإجراءات التعسفية ضدهم وحرمانهم من الحقوق الأساسية، بما فيه الحق في العلاج، وحملت حكومة الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية عن حياة آلاف الأسرى الفلسطينيين.