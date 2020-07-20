تحقيقات جريمة أسيوط: المتهم قتل بناته وأمه وزوجته ثم أحرق جثامينهم

كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل جريمة بشعة وقعت في محافظة أسيوط قتل فيها أب زوجته وبناته الثلاث وأمه ليتمكن من الزواج من امرأة أخرى.

ونجت الابنة الرابعة للمتهم من الموت بعد أن خنقها وأدلت بأقول تفصيلية أمام النيابة بتفاصيل ما حدث.

وتبين من التحقيقات أن حريقا اندلع بالعقار المملوك لوالدة المتهم بمركز البداري بمحافظة أسيوط يوم الثامن عشر من شهر يوليو الجاري، ووفاة الأم وزوجة المتهم وثلاث من بناته ونجاة إحداهن ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتبين من مناظرة النيابة لجثامين المجني عليهن أنها متفحمة، فانتدبت النيابة الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية عليها، وخبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينة العقار ورفع الآثار المادية به وقوفا على كيفية وقوع الحريق.

وبالقبض على المتهم أمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات.

وقالت ابنة المتهم الناجية من القتل وعمرها 13 سنة إن والدها أعلم والدتها بتاريخ السابع عشر من شهر يوليو الجاري بعودته إلى البيت من عمله بمزرعة بمحافظة القاهرة، فاستقبلته هي ووالدتها وجدتها وشقيقاتها الثلاث في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، ثم لما خلدن إلى النوم صحب والدها أمه إلى غرفته، ولما طال غيابها عنها ولم تعد جدتها إليها، استطلعت أمرها فوجدتها ملقاة على سرير غرفة نوم والديها باسطة ذراعيها، فاتهمت والدها بقتلها، والذي تعدى عليها بالضرب لما سمع ذلك منها، ثم نقل أسطوانة للغاز -أنبوبة بوتاجاز- إلى الطابق الذي تواجدت الباقيات فيه بعد أن تأكد منها من امتلائها، ثم باغتها أثناء تواجدها بالمطبخ وخنقها بحبل قاصدا قتلها، فسقطت مغشيا عليها، ثم أفاقت على تجمع الأهالي واحتراق العقار، إذ أصيبت بآثار حرق في يدها اليمنى، فنقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.