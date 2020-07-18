تجديد حبس منار سامي ورفيقها زيكا بتهمة التحريض على الفسق

أمرت محكمة كفر شكر الجزئية، برئاسة المستشار محمود عبدالحفيظ، رئيس محكمة كفر شكر الجزئية بتجديد حبس منار سامي المعروفة إعلاميا بفتاة "التيك توك" 15 يوما في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور من خلال فيديوهات بثتها على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق التيك توك وذلك للمرة الثانية.

فيما أعلن هاني بسيوني محامي المتهمة أنه سيستأنف على القرار ويطلب عرضها على غرفة المشورة بالمحكمة لبحث طلبه بالإفراج عنها.

وقال محامي المتهمة إنه تقدم للمحكمة ببعض الأحكام الصادرة في قضايا مماثلة مؤكدا من خلال هذه الأحكام أن اتهام النيابة لموكلته بالتحريض على الفسق والفجور لا يتوافر فيه صحيح القانون فجميع الأوراق المقدمة في القضية لا يتوافر فيها أي دليل على سلوك شاذ فكافة المشاهد المنسوبة للمتهمة لا تدل على الفسق والفجور وهي مشاهد ليست شاذة على ما هو متواتر مع سلوكيات المجتمع.

وأضاف أن ما أتت به موكلته سلوك موجود على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة ويشاهده الجميع على القنوات الفضائية والفيسبوك وهذه الوسائل متوافرة لدى الجميع وليس فيها أي رقابة والمجتمع يشاهدها وموافق عليها.

وأوضح المحامي أن المشاهد ليس فيها أي مشاهد عارية أو خارجه مشيرا إلى أنه تقدم بصور من قرارات إخلاء سبيل عددا من المتهمات في قضايا مشابهة في قضايا حنينين حسام وبسنت.

وأوضح المحامي أن النيابة في اتهامها لم تتوافق مع صحيح القانون ومجري التحريات لم يثبت في الأوراق صحة تقاضي المتهمة أي مبالغ أو منافع مادية وراء هذا السلوك ولم تتربح أو تتكسب من وراء هذه المشاهد والأرواق خالية تماما من أي إثبات في هذا الاتهام ولا يجوز محاكمتها.

فيما قررت محكمة بنها الجزئية تجديد حبس المتهم عبد العزيز سالم الشهير بزيكا والمضبوط مع المتهمة منار 15 يوما هو الآخر في قضية حيازة المخدرات وسلاح أبيض وقت ضبطه برفقة فتاة التيك توك في منطقة الفلل ببنها.

كان قاضي المعارضات بمحكمة كفر شكر أمر بحبس منار سامي "فتاة التيك توك" 15 يوما في اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام بقصد التحريض على الفسق والفجور وضبطها وصديقها وبحوزتهما سلاح أبيض ومخدرات حيث تم ضبطهما بمنطقة كفر سعد دائرة مركز بنها في محيط منطقة الفلل ببنها.

شهدت جلسة تجديد حبس المتهمة الماضية مشادات بين أسرتها وطاقم أفراد الحراسة للمتهمة بعد أن أصيبت بإغماء عقب طلبها رؤية ابنتها الطفلة البالغة من العمر 3 سنوات داخل القفص مما أثار أسرتها وتدافعوا للاطمئنان عليها، فحاول طاقم الحراسة منعهم مما تسبب في تطور الأمر لمشادة بين الطرفين وحدثت مشاجرة بين الأسرة وأحد أفراد الأمن وتم ضبط أفراد الأسرة وعرضهم على النيابة للتحقيق والتي أمرت بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق ومن المقر النظر في تجديد حبسهم خلال الأيام المقبلة.