حبس امرأة وعامل لاستيلائهما على 2 مليون جنيه من أبناء الشرقية

قررت نيابة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، حبس امرأة وعامل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الاستيلاء على 2 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظفيها وحصولهم على أرباح.

وكانت وزارة الداخلية أصدرت بيانا جاء فيه: "في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية من (9 مواطنين – مقيمين بدائرة مركز شرطة الزقازيق) بقيام (ربة منزل – عامل) بتلقي مبالغ مالية منهم بإجمالي مليون وثمانمائة ألف جنيه، نظير استثمارها وتوظيفها والحصول على عائد من أرباحها، إلا أنهما توقفا عن السداد ورفضا رد أصل المبالغ المالية".

عقب تقنين الإجراءات أمكن استهداف وضبط المتهمين، وتبين إصابة العامل بسحجات متفرقة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف "العامل" بقيام المبلغين بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.