وزير جزائري: العام الدراسي المقبل سيكون استثنائيا بسبب كورونا

قال وزير التربية الوطنية الجزائري محمد واجعوط، اليوم، إن العام الدراسي المقبل، سيكون استثنائيا بسبب وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، مؤكدا التزام الحكومة، بضمان ظروف لائقة للدراسة بالنسبة للتلاميذ.

وأضاف واجعوط، في تصريحات، أن هناك 14 ولاية تشهد ضغطا كبيرا، في مجال الدراسة رغم العديد من المشاريع الجاري إنجازها، موضحا أنه سيتم استلام 686 مؤسسة تربوية جديدة في مختلف المراحل و1052 هيكلا شبه تربوي من مطاعم وقاعات للرياضة ووحدات للكشف الصحي خلال العام الدراسي المقبل.

وأشار واجعوط، إلى أنه "بإمكاننا رفع التحديات التي زادت حدتها بسبب فيروس كورونا".

من جانبه، أكد وزير السكن والعمران الجزائري كمال ناصري، أن المشاريع المتعلقة بالهياكل التربوية شهدت "بعض التأخر بسبب الازمة الوبائية التي تعيشها الجزائر، مشيرا الى ان وزارته أعدت برنامجا لتدارك هذا التأخر.

وأوضح ناصري، أنه كان مقررا انجاز 686 مؤسسة تربوية، غير انه بعد جائحة كورونا المستجد تم تحديد اولويات واحتياجات قطاع التربية والتي على ضوئها يتم توحيد كل الجهود لضمان عام دراسي جيد وسلس.